Украинские солдаты понимают, что «все кончено», но продолжают сражаться как «загнанные звери».

Об этом в беседе с ТАСС заявил артиллерист 1430-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Днепр» с позывным «Крик».

«Они уже немножечко получили по зубам и понимают, что все уже, скорее всего, кончено. Только вопрос времени, когда они побегут <...>. Но огрызаются, как звери загнанные. У них выбора особо нет», — сказал «Крик».

15 сентября депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что ситуация на фронте для ВСУ, в частности в Днепропетровской области, ухудшается с каждым днем, а руководство страны не проводит необходимые реформы, чтобы изменить положение украинских войск. Безуглая считает, что, для того чтобы вырваться из этого «замкнутого круга», необходимы внутренние изменения.

В тот же день перешедший на сторону России боец отряда Александра Матросова с позывным «Мавик» заявил, что власти Украины намеренно скрывают сведения о настоящих потерях в рядах ВСУ в зоне СВО, чтобы не выплачивать пособия семьям.