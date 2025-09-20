Представители Пентагона в конце лета сообщили дипломатам ЕС о планах по сокращению военной помощи Латвии, Литве и Эстонии. После этого в восточноевропейских странах НАТО один за другим начали происходить громкие медийные «инциденты», в которых обвинили Россию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Источник рассказал, что встреча произошла еще в августе, на ней произошел неожиданный для европейцев демарш со стороны Вашингтона.

«В конце августа представители Пентагона встретились с группой европейских дипломатов и выступили с жестким посланием: США планируют прекратить некоторую помощь в области безопасности Латвии, Литве и Эстонии — всем членам НАТО, граничащим с Россией», — пишет агентство.

Американцы отметили, что Европа должна быть менее зависима от США. Администрация Дональда Трампа намерена переключить внимание на другие приоритеты, такие как защита собственной страны.

Reuters пишет, что Трамп в последние недели в значительной степени отошел от международной дипломатии. Вместо этого он оказывал давление на союзников, чтобы они взяли на себя инициативу, лишь туманно и в перспективе обещая им помощь США.

При этом аналитики НАТО не скрывают, что используют «инциденты» в Польше и Эстонии, якобы произошедшие по вине России, чтобы заставить Трампа отказаться от планов по сокращению военных расходов в восточной Европе.