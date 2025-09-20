Зеленский объяснил, почему Польша должна сбивать беспилотники

Владимир Зеленский заявил, что Румынии и Польше стоит совместно с Киевом сбивать беспилотники, которые прилетают на Украину и на территорию указанных государств.

"У нас стоит ПВО - мы сбиваем все, что летит на нас и летит на Польшу", - отметил глава киевского режима, чьи слова приводит "Укринформ".

Зеленский добавил, что Польша делает то же самое с помощью своей авиации, и предложил румынам присоединиться к данной инициативе.

Зеленский также подчеркнул, что на помощь других стран в этом вопросе Киев не рассчитывает.