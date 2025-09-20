Зеленский признал жесткие боевые действия в районе Купянска
Владимир Зеленский признал, что в районе Купянска в Харьковской области ведутся «жесткие действия». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.
В интервью Зеленский сказал, что в городе идут бои.
«В районе Купянска продолжаются жесткие действия, там есть соответствующие силы», — заявил Зеленский.
Сейчас северную часть Купянска контролируют российские войска, по данным экспертов, идут серьезные бои за центр города. С других участков Киев перебросил «значительные силы» ВСУ, в результате там образовались бреши, которыми воспользовались российские военные.
Ранее депутат Рады Безуглая отметила, что в Купянске назревает катастрофа, и об этом умалчивают те, кто принимает ключевые решения.