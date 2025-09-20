ВС РФ уничтожили "Искандером" ЗРК С-300

По информации от российского оборонного ведомства, в Черниговской области в результате ракетного удара "Искандером" ликвидирован украинский зенитно-ракетный комплекс С-300. Министерство обороны России предоставило видеоматериалы, демонстрирующие поражение цели.

По данным СМИ на весну 2024 года, c начала 2024 года Украина потеряла в результате различных ударов ВС России около десяти пусковых установок зенитной ракетной системы С-300 в вариантах С-300ПТ и С-300ПС. Потери РЛС из состава этих комплексов также равны примерно десяти.

Назван наиболее вероятный сценарий завершения конфликта на Украине

В интернете можно найти информацию. что от Войск ПВО СССР и ПВО Сухопутных войск Украина получила 43 дивизиона ЗРС С-300ПТ/ПС и 6 дивизионов С-300В.