Атомная подводная лодка ВМФ России "Омск" проекта "Антей", которая является одним из шести кораблей в мире, способных нести противокорабельные крылатые ракеты П-700, выполнила стрельбу одной из таких ракет. Учения прошли на Дальнем Востоке.

Ракету использовали для поражения морской цели на расстоянии 250 километров, а две меньшие противокорабельные крылатые ракеты проекта П-800 выпустила по тому же набору целей подлодка "Красноярск". Все три ракеты поразили цели, пишет Military Watch Magazine.

Подлодки вышли в море у полуострова Камчатка, который ценится за прямой доступ к глубоким водам Тихого океана. И это позволяет подводным лодкам действовать без значительных шансов быть обнаруженными. У объектов на Камчатке есть волнорезы, которые уходят под воду более чем на 50 метров, там можно разместить не только атомные подводные лодки класса "Ясень-М", но и подлодки с баллистическими ракетами класса "Борей-А".

Каждая ракета П-700 весит 7000 килограммов. В издании отмечают, что Россия продолжит использование ракет П-700 на существующих носителях до их вывода из эксплуатации.