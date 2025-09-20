В Европе заявили о готовности к военной эскалации на Украине

Европейские страны не будут учитывать интересы России при разработке гарантий безопасности для Украины. Об этом Финляндии Александр Стубб в интервью The Guardian.

© Global look

Он уточнил, что гарантии безопасности, детали которых сейчас обсуждаются, вступят в силу только после того, как Россия и Украина заключат соглашение. При этом, как подчеркнул финский лидер, Москва не будет иметь право вето в отношении их формата.

«Для меня не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, не согласится, но суть не в этом», — сказал он.

Стубб раскрыл, где начнется операция НАТО "Восточный часовой"

Стубб также заявил, что Европа готова к участию в потенциальной военной эскалации на Украине, указав, что в этом и заключается суть гарантий безопасности.