Зеленский раскрыл планы по созданию новой армии
Владимир Зеленский анонсировал появление отдельных штурмовых дроновых войск в составе ВСУ. Об этом сообщает «Газета.Ru».
В интервью украинским изданиям Зеленский заявил, что для создания нового вида войск Киев «готов выходить в юридическую плоскость».
«Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска с дроновой составляющей, принято это решение», — сказал он.
По его словам, «где-то через неделю — десять дней» всё будет работать.
Ранее стало известно о появлении мобильного лазерного комплекса «Шафран», способного уничтожать БПЛА на расстоянии до одного километра.