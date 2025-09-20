Зеленский раскрыл планы по созданию новой армии

Владимир Зеленский анонсировал появление отдельных штурмовых дроновых войск в составе ВСУ. Об этом сообщает «Газета.Ru».

В интервью украинским изданиям Зеленский заявил, что для создания нового вида войск Киев «готов выходить в юридическую плоскость».

«Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска с дроновой составляющей, принято это решение», — сказал он.

По его словам, «где-то через неделю — десять дней» всё будет работать.

Ранее стало известно о появлении мобильного лазерного комплекса «Шафран», способного уничтожать БПЛА на расстоянии до одного километра.