Украинский дрон снял на видео НЛО

На Украине опубликовано видео с камеры БПЛА-перехватчика ВСУ.

В поле зрения дежурившего в небе дрона попал странный летающий объект - идентифицировать его по размещенному в Сети ролику невозможно.

Больше всего парящий в небе объект похож на смятую алюминиевую банку. Но может также оказаться надувной куклой или фигурным воздушным шаром, потерявшими большую часть наполнявшего их некогда гелия, но сохранившими достаточно газа для продолжения полета.

Украинский БПЛА ограничился осмотром встреченного НЛО, что свидетельствует о возросшей выучке операторов ВСУ.

Год назад, 19 сентября 2024 года другой украинский дрон принял неравный бой с четырьмя летающими коровами. Три сбил тараном, мимо одной промазал и в итоге сам погиб.