В Литве заговорили о своем праве сбивать российские истребители

В Литве заговорили о своём праве сбивать российские истребители после инцидента в Эстонии
Такую возможность допустила министр обороны Довиле Шакалене, комментируя якобы проникновение самолётов ВКС России в воздушное пространство республики.
«Три российских истребителя над Таллином — ещё одно неопровержимое доказательство того, что инициативе «Восточный страж» давно пора воплотиться», — написала она в соцсети Х.
Политик добавила, что страны НАТО должны действовать всерьёз, как, например, Турция десять лет назад.
Накануне в Минобороны России заявили, что российские истребители МиГ-31 совершили плановый перелёт из Калерии в Калининградскую область, не нарушая воздушного пространства Эстонии. Таллин пожаловался на три российских самолёта, якобы нарушившихся границы, и запросил консультаций с НАТО.