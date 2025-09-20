В Литве заговорили о своем праве сбивать российские истребители

Такую возможность допустила министр обороны Довиле Шакалене, комментируя якобы проникновение самолётов ВКС России в воздушное пространство республики.

© Global look

«Три российских истребителя над Таллином — ещё одно неопровержимое доказательство того, что инициативе «Восточный страж» давно пора воплотиться», — написала она в соцсети Х.

Политик добавила, что страны НАТО должны действовать всерьёз, как, например, Турция десять лет назад.

Накануне в Минобороны России заявили, что российские истребители МиГ-31 совершили плановый перелёт из Калерии в Калининградскую область, не нарушая воздушного пространства Эстонии. Таллин пожаловался на три российских самолёта, якобы нарушившихся границы, и запросил консультаций с НАТО.