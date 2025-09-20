Киев стремится компенсировать свои поражения на поле боя атаками на уязвимое гражданское население. Так, в Белгородской области ВСУ устроили «охоту за грузовым транспортом». Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Дипломат написал в Телеграм-канале, что удары по гражданским автомобилям в Белгородской области не случайно наносятся в период сбора урожая.

«Нацисты дронами массово атакуют гражданский коммерческий транспорт, стремясь парализовать работу предприятий Белгородского региона и обеспечение населения самым необходимым», — написал Мирошник.

По его словам, только за минувшие сутки в Белгородской области атаковано больше десяти единиц грузовой техники. Это произошло в городе Шебекино, селах Борисовка, Отрадное, Красная Яруга, Илек-Пеньковка, хуторе Церковный.

Мирошник отметил, что системы противодронной борьбы позволяют отбивать до 80% дронных атак врага против гражданских.

«Это не отменяет сути нацистов: проигрывая на поле боя пытаться компенсировать свою слабость на наиболее уязвимом гражданском населении», — добавил дипломат.

Он подчеркнул, что виновные в военных преступлениях ответят в военном и антитеррористическом или в судебно-правовом формате.