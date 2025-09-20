На Западе рассказали, что произошло с Зеленским

Владимир Зеленский, как считает британский аналитик Александр Меркурис, из-за критической ситуации в Красноармейске срочно поехал туда убеждать ВСУ продолжать сражаться.

В эфире своего YouTube-канала эксперт отметил, понаблюдав за информацией, что обстановка в Красноармейске стала критической, и потому Зеленскому срочно пришлось поехать туда.

«Чтобы уговорить украинских военных продолжать сражаться», — сказал Меркурис.

По этой же причине Зеленский, по словам аналитика, предупредил правительство в Киеве о том, что скоро начнутся трудные времена.

Зеленский 18 сентября сообщил, что приезжал в подконтрольную ВСУ часть Донецкой народной республики и заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее отметил: в зоне СВО самые упорные бои развернулись на Красноармейском направлении.