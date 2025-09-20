Трамп рассказал о желании вернуть контроль над военной базой в Центральной Азии

Президент США Дональд Трамп отвечая на вопросы журналистов в Белом доме рассказал о ведущихся с правительством Афганистана переговорах по возвращению контроля над военной базе в Баграме. Об этом сообщает ТАСС.

По словам американского лидера, оставление военной базы в Афганистане было ошибкой. Как отметил Трамп, США предпринимают попытки вернуть себе контроль над авиабазой Баграм.

Ранее сообщалось, что США намерены возобновить военное присутствие в Афганистане. Американские чиновники уже ведут соответствующие переговоры.