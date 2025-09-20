ВС РФ приступили к штурму жизненно важного района в Покровске

Российская армия совершила очередной рывок в Покровске (Красноармейске) и начала штурм мощнейшего укрепрайона - железнодорожного вокзала. Предварительно наши подразделения блокировали все дороги в город, лишив врага подвоза боеприпасов и резервов.

Военный эксперт, член президиума «Офицеров России» полковник в запасе Тимур Сыртланов в беседе с «МК» рассказал, сколько времени сможет продержаться оборона противника в новых условиях и почему враг будет до последнего биться за этот город.

Напомним, что накануне наши штурмовые роты начали бои за железнодорожный вокзал в Покровске. ❗️Кроме того, по словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, российские войска взяли под полный огневой контроль всю логистическую сеть вокруг Покровска, что, по сути, означает начало падения ВСУ. По некоторым данным, от обороняющихся уже пошли первые запросы на эвакуацию.

Несмотря на незавидное положение, главком ВСУ Сырский не намерен оставлять город. Эта позиция, отмечают эксперты, идет вразрез с мнением командиров на местах, которые прекрасно понимают, что не смогут долго продержаться без подвоза боекомплекта и резервов. «Пока город прикрывают дронщики Мадьяра, но это до определенного момента. Призрак Бахмута уже висит над Покровском» - пишет один из военно-политических Телеграм-каналов.

Назван наиболее вероятный сценарий завершения конфликта на Украине

Военный эксперт Тимур Сыртланов в беседе с «МК» подтвердил, что бои в Покровске уже идут за железнодорожную станцию.

-Кроме того всё, что западнее за городом находится под огневым контролем наших дронов и дальнобойный артиллерии. Это, несомненно, путает карты врагу в доставке свежих сил, боеприпасов, а также по вывозу раненых и тел убитых.

-Говорят, что враг все равно огрызается. Примет ли командование ВСУ единственно верное решение - покинуть город?

-Противник на этот участок фронта будет кидать дополнительную живую силу — украинцев - на мясо, наёмников - тоже на мясо. Сейчас с той стороны никто не считает потери. Потому что они прекрасно понимают, что судьба Донбасса сейчас решается в боях за Покровск.

-Наши планы после Покровска уже известны?

-Несомненно, наши наступательные действия на этом направлении предсказуемы. Потому что после Покровска открывается прямая дорога на Славянск и Краматорск. И, конечно, освобождение этой агломерации будет означать полное освобождение Донбасса.

-Чем сложны бои за такие объекты, как железнодорожный вокзал, который сейчас штурмуют наши бойцы в Покровске?

-Железнодорожный вокзал - это особый район, приспособленный под долговременные оборонительные точки. ВСУ не один год готовили к обороне сам город и отдельные его части. В принципе за любой железнодорожный вокзал всегда идут тяжёлые бои. Потому что захват железнодорожного вокзала — это захват логистических путей и их, так скажем, обрубание для противника. Украинские паблики, кстати, уже начинают «визжать» по этому поводу. Но тут ничего нового - мы идём вперёд, враг отступает.

-Без подвоза живой силы, продовольствия и боеприпасов сколько времени сможет продержаться противник?

-Думаю, до двух недель.