Бывший солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал о наказаниях, которым подвергались говорившие на русском языке бойцы. Об этом сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

По словам бывшего солдата ВСУ, за разговоры на русском солдат подвергали физическому насилию и помещали в специально вырытые ямы. На полигонах сразу стреляли в воздух, если слышали русскую речь, после чего нарушитель немедленно оказывался в яме.

В настоящее время бывший украинский военнослужащий служит в российском отряде имени Александра Матросова, который создан из экс-военнослужащих ВСУ.

Ранее сообщалось, что на Украине решили повременить с введением языковых патрулей, чтобы не дестабилизировать общество.