Вооруженные силы Украины (ВСУ) не отпускают наемников из расположения воинских частей и не позволяют покинуть Украину до завершения выполнения боевых задач. Об этом рассказал РИА Новости колумбийский военный в отставке и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой соотечественников на воинскую службу на Ближнем Востоке.

По его словам, ВСУ невыгодны утечки о настоящем положении наемников в их рядах, по этой причине иностранцев не выпускают из страны.

Инкапье добавил, что поступает много жалоб наемников на ужасное обращение со стороны украинских военных. Их подвергают физическому унижению, оскорблениям, не платят заявленную зарплату, а также угрожают расправой за нежелание воевать.

Инкапье также отметил, что в последнее время эффективность вербовки граждан стран Латинской Америки на Украину снизилась. Правозащитник связал это с частым появлением в СМИ сведений о тяжелом положении наемников в рядах ВСУ вопреки попыткам украинских командиров ограничить использование соцсетей и телефонов в своих подразделениях.

