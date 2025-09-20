Польша подняла в небо истребители на границе с Украиной

Дежурные истребители Польши и ее союзников были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине. Об этом сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши в соцсети X.

Кроме того, наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в высшую степень боевой готовности.

Отмечается, что эти меры были необходимы для обеспечения безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами».

Военные добавили, что оперативное командование вооруженных сил Польши следит за текущей ситуацией, в частности на границе, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию.

19 сентября сообщалось, что три российских истребителя МиГ-31 оказались в центре дипломатического конфликта между Россией и Эстонией. Эстонские власти утверждают, что самолеты нарушили воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. В регион были подняты истребители НАТО для сопровождения, а Таллин позже обратился к союзникам по статье 4 Устава альянса. Москва отвергла обвинения, заявив, что полет проходил в рамках планового маршрута из Карелии в Калининградскую область над нейтральными водами.

Ранее сообщалось, что разведка США не доказала спланированный характер инцидента с дронами в Польше.