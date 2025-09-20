Взрывы прогремели над еще одним российским городом

В небе над Волгоградом прозвучало несколько взрывов. Как пишет Telegram-канал Shot, ссылаясь на местных жителей, город атакуют Вооруженные силы Украины, работает система противовоздушной обороны.

«Взрывы начались около 04:00 ночи. Было слышно уже семь-девять взрывов», — говорится в сообщении. Уточняется, что были вины вспышки в западной и южной частях города.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Кроме того, звуки двигателей доносятся со стороны Волги. Официальная информация пока не поступала.

Ранее Shot сообщал о взрывах в Самаре и области.