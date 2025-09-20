Истребитель F-16, переданный странами Запада киевскому режиму, осуществил перехват российского беспилотного летательного аппарата с помощью ракеты AIM-9 Sidewinder. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Как отмечают журналисты, стоимость такой ракеты составляет сотни тысяч долларов, в то время как российский беспилотник оценивается в десятки раз дешевле.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич подверг критике системы противовоздушной обороны стран НАТО. По его словам, они демонстрируют неэффективность, поскольку расходуют дорогостоящие зенитные ракеты для уничтожения значительно более дешевых дронов.

Украина получила новую партию истребителей F-16 от Нидерландов

Депутат Верховной рады Вадим Ивченко заявил, что Бельгия уже больше года не передаёт Украине истребители F-16, хотя обещала это сделать раньше. Он напомнил, что Брюссель неоднократно заявлял о готовности поставить Киеву самолёты. Так, министр обороны Тео Франкен говорил о скорейшей передаче F-16 и выделении новой военной помощи на сумму 100 миллионов евро. Вице-премьер Давид Кларинвал в 2023 году допускал поставку от двух до четырёх машин в 2024-м, а позже МИД Бельгии сообщал о планах передать до 2028 года 30 самолётов, первые из которых ожидались к концу 2024 года. Однако, по словам Ивченко, обещания остаются невыполненными.