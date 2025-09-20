Минобороны РФ прокомментировало «вторжение» российских истребителей в Эстонию

Минобороны РФ отреагировало на сообщения о якобы нарушении воздушного пространства Эстонии истребителями Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом говорится в заявлении военного ведомства в Telegram.

Там пояснили, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 действительно совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Однако полет прошел в плановом режиме, самолеты от курса не отклонялись и воздушное пространство других стран не нарушали, что подтверждено средствами объективного контроля.

Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.

Ранее пресс-секретарь Североатлантического альянса Элисон Арт обвинила Москву в том, что российские самолеты якобы вторглись в небо над Эстонией. Она добавила, что НАТО немедленно отреагировало на инцидент, однако не уточнила, как именно.