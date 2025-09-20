Над двумя российскими регионами сбили несколько дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны России уничтожили над Крымом и Ростовской областью шесть украинских беспилотников. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

Атака была отражена в период с 21:00 до 23:00 пятницы.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Республики Крым и один – над территорией Ростовской области», - уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило о сбитом над Черным морем беспилотнике ВСУ.