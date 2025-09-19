В Венесуэле назвали внесудебными казнями удары США по судам в Карибском море

Постпред Венесуэлы в ООН Женеве Александр Яньес раскритиковал удары США по судам в Карибском море. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Яньеса, американские удары по целям в Карибском море нарушают права человека, а также законы «всех существующих стран». Эти действия он также сравнил с внесудебными казнями.

«По данным официальных источников США, уже совершаются внесудебные казни в Карибском бассейне — обстрелы небольших рыболовецких лодок ракетами с интеллектуальным наведением, с нарушением всех существующих прав стран и людей», — заявил он.

Напомним, что 15 сентября президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации в международных водах трех членов наркокартеля из Венесуэлы. По словам главы Белого дома, удар был нанесен в международных водах, когда члены картеля перевозили в США наркотики.