Бойцы спецназа «Ахмат» рассказали о нашествие мышей на позиции армии России в Сумской области.

© Вечерняя Москва

Грызуны едят запасы еды, портят беспилотники, проводку и оборудование, а также заражают мышиной лихорадкой военнослужащих.

— Где зоошизики? Прокомментируйте. Бедные мышки ведь, — передает Telegram-канал «Дневник мракоборцев».

Между тем депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что Вооруженные силы (ВС) России в перспективе могут повторно занять часть Харьковской области, которая была ими утрачена еще в 2022 году.

Слова украинского парламентария подтверждают сводки военных блогеров, которые сообщили, что армия России взяла под контроль северную сторону и часть западной окраины Купянска в Харьковской области. Национальные ВС ранее в ходе боев взяли под огневой контроль около пяти километров трассы Н-26 в районе Степовой Новоселовки, ведущей к Купянску.

ВС России также ведут тяжелые бои в Сумской области Украины. Военные продавливают оборону Вооруженных сил Украины, навязывая встречные схватки. При этом украинское командование бросает в бой неопытных новобранцев.