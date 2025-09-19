Эстония запросила консультации НАТО из-за "вторжения" российских самолетов

Эстония запросила консультации с НАТО из-за инцидента с российскими истребителями, которые нарушили воздушное пространство страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал премьер-министр Эстонии Кристен Михал, консультация была запрошена в соответствии со статьей 4 устава НАТО. Причиной стало сообщение о том, что три российских истребителя нарушили воздушное пространство в небе над Эстонией.

«Сегодня утром три российских истребителя МиГ-31 вошли в эстонское воздушное пространство. Истребители НАТО отреагировали, и российским самолетам пришлось отступить. Такое нарушение совершенно неприемлемо. Правительство Эстонии решило запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4», — заявил Михал.

СМИ: три российских Миг-31 долетели до Таллина

Напомним, что ранее о нарушении воздушного пространства Эстонии со стороны России сообщили представители НАТО и Евросоюза.