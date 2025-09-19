Франция решила вернуться к добровольной военной службе

Франция отменяет учрежденную шесть лет назад по инициативе президента Эммануэля Макрона Универсальную национальную службу (Service national universel, SNU) в пользу добровольной военной службы.

© Газета.Ru

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Франции Себастьена Лекорню, опубликованном пресс-службой правительства.

«Упразднение генеральной делегации, ответственной за Универсальную национальную службу, с 1 января 2026 года в связи с ликвидацией SNU и предстоящим созданием добровольной военной службы», — говорится в одном из пунктов заявления премьера о мерах по повышению эффективности госслужбы.

При этом, на каких условиях будет происходить набор на добровольную военную службу, а также что она будет из себя представлять — не уточняется.

С момента отмены обязательной военной службы в 1997 году при президенте Жаке Шираке Франция полагалась исключительно на профессиональную армию. Но Макрон предпринял попытку возродить объединяющую нацию идею всеобщей службы. В 2018 году нынешний французский лидер запустил SNU — всеобщую национальную службу, которая должна была стать символом единства страны и гражданской ответственности молодого поколения. Однако проект не оправдал ожиданий президента, SNU осталась символической инициативой.

В мае верховный комиссар по планированию при France Strategie Клеман Бон представил доклад с новыми сценариями развития службы в рамках амбициозной «национальной перестройки». В документе предлагалось расширить масштабы SNU, либо вернуться к обязательной воинской повинности.