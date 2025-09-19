Альянс НАТО, вслед за заявлениями Эстонии, выдвинул в адрес России безосновательное обвинение в нарушении воздушных границ.

Представитель пресс-службы НАТО, Алисон Арт, озвучила неподкрепленные доказательствами утверждения эстонского министерства иностранных дел о том, что три российских истребителя МиГ-31 предположительно вторглись в воздушное пространство Эстонии над акваторией Финского залива и находились там на протяжении 12 минут.

В Министерстве обороны РФ неоднократно подчеркивали, что полеты российских самолетов осуществляются в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства над нейтральными водами, при этом исключается как пересечение воздушных трасс, так и опасное приближение к летательным аппаратам других государств.