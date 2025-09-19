Почему Россия передала Украине 1000 тел погибших бойцов ВСУ, а получила взамен лишь 24 тела. По этому поводу высказался военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Ридусом».

По информации СМИ, очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной по формуле «1000 на 24» произведен на украинско-белорусской границе 18 сентября.

По мнению аналитика, диспропорция при обмене телами обусловлена двумя факторами: украинцы несут более тяжелые потери, чем ВС РФ, также ВСУ предпочитают оставлять на поле боя погибших.

Власти Украины не хотят лишний раз выплачивать компенсации родственникам погибших, добавил эксперт.

Ранее политолог и историк Владимир Скачко заявил, что защищать страну с оружием в руках Владимир Зеленский не готов. По мнению аналитика, он сбежит с Украины, если почувствует угрозу своей жизни.

