Путин: выпуск ряда вооружений увеличился в 30 раз

Президент России Владимир Путин пообщался с работниками "Мотовилихинских заводов" в Перми.

Поблагодарив за работу и поздравив с Днем оружейника, глава государства выразил надежду, что для предприятия сложные времена прошли.

"Сейчас все восстановлено и работает", - сказал он.

"Надеюсь и рассчитываю на то, что события, связанные со специальной военной операцией, пройдут, но востребованность в современных вооруженных силах на этом не закончится. Наоборот, мы будем и дальше развивать Вооруженные силы, будем делать их современными, компактными, мощными", - заметил Путин.

"Без ваших усилий, без оборонщиков это сделать невозможно", - продолжил глава государства. "Вместе с вами будем укреплять вооруженные силы Российской Федерации на будущее. Будем делать делать страну независимой, суверенной", - подчеркнул он.

"По некоторым видам вооружений, по некоторым изделиям у нас увеличение производства произошло не на какие-то проценты, а в разы: в 2, в 3, в 10, в 15, а по некоторым изделиям - в 30 раз. И качество выросло", - констатировал президент.