Хинштейн: при атаке на Курскую область пострадал мужчина

Сегодня стало известно еще об одном раненом после атаки ВСУ жителе Курской области.

Как рассказал губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале, ЧП произошло днем, когда украинский беспилотник атаковал машину на трассе Янько - Макеево Рыльского района.

У 54-летнего местного жителя двусторонняя акубаротравма, а также сотрясение головного мозга.

Пострадавший сам обратился в центральную районную больницу, где врачи оказали необходимую помощь.