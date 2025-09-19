Хинштейн: При атаке на Курскую область пострадал мужчина
Сегодня стало известно еще об одном раненом после атаки ВСУ жителе Курской области.
Как рассказал губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале, ЧП произошло днем, когда украинский беспилотник атаковал машину на трассе Янько - Макеево Рыльского района.
У 54-летнего местного жителя двусторонняя акубаротравма, а также сотрясение головного мозга.
Пострадавший сам обратился в центральную районную больницу, где врачи оказали необходимую помощь.