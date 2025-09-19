Путин: Россия кратно нарастила выпуск вооружений

Россия увеличила производство некоторых видов вооружений кратно, по некоторым изделиям - почти в 30 раз.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в общении с рабочими предприятия "Мотовилихинские заводы".

"По некоторым видам вооружений, по некоторым изделиям у нас увеличение производства произошло не на какие-то проценты, а в разы: в 2, в 3, в 10, в 15, а по некоторым изделиям - почти в 30 раз, - сказал он. - И качество меняется. Техника становится современной, востребованной".

Путин обратил внимание на то, что "Мотовилихинские заводы" - это уникальное предприятие, ему почти 300 лет.