Эстония запросила консультации с НАТО из-за ЧП с якобы российскими самолетами

© Global Look Press

Об этом сообщил эстонский премьер Кристен Михал.

«Сегодня утром три российских истребителя МиГ-31 вошли в эстонское воздушное пространство... Такое нарушение совершенно неприемлемо. Правительство Эстонии решило запросить консультации с НАТО в соответствии со статьёй 4», — написал он в соцсети X.

Ранее Эстония пожаловалась на три российских истребителя, якобы нарушивших границы.