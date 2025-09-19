Эстония запросила консультации с НАТО из-за ЧП с якобы российскими самолетами
Эстония запросила консультации с НАТО из-за ЧП с якобы российскими самолётами.
Об этом сообщил эстонский премьер Кристен Михал.
«Сегодня утром три российских истребителя МиГ-31 вошли в эстонское воздушное пространство... Такое нарушение совершенно неприемлемо. Правительство Эстонии решило запросить консультации с НАТО в соответствии со статьёй 4», — написал он в соцсети X.
Ранее Эстония пожаловалась на три российских истребителя, якобы нарушивших границы.