СМИ: три российских Миг-31 долетели до Таллина

Представители Евросоюза и НАТО обвинили Россию в нарушении воздушного пространства Эстонии. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, три истребителя МиГ-31 проникли в воздушное пространство Эстонии, после чего приблизились к Таллинну. Только после этого власти страны подняли собственную авиацию для перехвата. При этом источник отмечает, что российские самолеты кружили над эстонской столицей около 12 минут.

В результате Эстония вызвала временного поверенного в делах России в Таллине. Кроме того, ситуацию прокомментировал министр иностранных дел страны Маргус Цахкна. По его словам, такими действиями российская сторона «проверяет границы» стран НАТО.

«Россия уже четыре раза в этом году нарушила воздушное пространство Эстонии, что само по себе неприемлемо, но сегодняшнее нарушение, во время которого три истребителя вошли в наше воздушное пространство, является беспрецедентно жестоким», — заявил он.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на территории его страны нашли несколько российских беспилотников. Позже этот инцидент прокомментировали в Минобороны России.