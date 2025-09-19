На Украине представили огромный подводный дрон Toloka

На стадионе во Львове представили украинский подводный дрон Toloka. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

© Соцсети

Уточняется, что аппарат имеет длину от четырех до 12 метров в зависимости от модификации.

«Производитель заявляет, что он способен поражать объекты на дистанции до 2000 км и нести до пяти тонн полезной нагрузки», — говорится в публикации.

25 февраля в Киеве прошла выставка новейшего вооружения украинской разработки, которую посетили лидеры западного мира в ходе саммита Support Ukraine. Среди многочисленных квадрокоптеров, крылатых ракет, наземных роботов и систем РЭБ одно из изделий привлекло особое внимание. Внешне оно напоминало торпеду с торчащей вверх мачтой-перископом, на которой расположены радиоантенны и видеокамера. Это — подводный дрон Toloka, информация о разработке которого впервые появилась в 2023 году.