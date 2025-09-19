На Украине представили 12-метровый подводный дрон Toloka

Во Львове представили 12-метровый подводный дрон Toloka. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Как утверждает производитель, длина дрона может значительно отличаться в зависимости от модификации — от 4 до 12 метров. Кроме того, Toloka может нести до 5 тонн нагрузки и поражать цели на расстоянии до 2000 км.

«Производитель заявляет, что он способен поражать объекты на дистанции до 2000 км и нести до пяти тонн полезной нагрузки», — сообщили украинские издания.

Ранее на Украине испытали новый оптоволоконный дрон-камикадзе с дальностью полета свыше 40 км.