В Германии предложили создать армию БПЛА после инцидента с дронами в Польше

Для бундесвера нужно сделать собственную армию беспилотников после инцидента с дронами в Польше.

Об этом заявил лидер Христианско-социального союза (ХСС), премьер федеральной земли Бавария Маркус Зедер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы должны как можно скорее наращивать наши собственные возможности обеспечения безопасности. Это включает в себя для бундесвера собственную армию беспилотников, противоракетный щит и в долгосрочной перспективе восстановление обязательной военной служб», — сказал он.

В ночь на среду, 10 сентября, сообщалось, что неопознанные беспилотники якобы залетели на территорию Польши — в операции по их ликвидации участвовали польские истребители F-16, голландские F-35, итальянские самолеты наблюдения AWACS и самолеты-заправщики в воздухе, совместно эксплуатируемые странами НАТО. Как рассказал премьер-министр страны Дональд Туск, в небе зафиксировали 19 дронов. В НАТО впоследствии заявили, что не расценивают инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши как атаку.

Минобороны России, комментируя заявление Варшавы, сообщило, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось. Ведомство заявило о готовности провести консультации с Польшей о падениях дронов на ее территории.