Руководство ВСУ замалчивает настоящую катастрофу для украинских войск в Купянске Харьковской области. Об этом у себя в Telegram-канале заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

По ее словам, сейчас в Купянске назревает катастрофа, которую в течение года «оттягивали, но сейчас умалчивают на уровнях принятия решений».

«Далее открывается путь для россиян к повторному завоеванию освобожденных в 2022 году территорий Харьковщины», — написала Безуглая.

В начале сентября Минобороны РФ показало кадры, которые подтверждают контроль ВС России над почти половиной территории Купянска.