Стубб раскрыл, где начнется операция НАТО "Восточный часовой"

Президент Финляндии Александер Стубб рассказал о развитии операции НАТО «Восточный часовой». Об этом сообщает ТАСС.

© Global look

По словам Стубба, операция начнется на юго-восточной стороне НАТО — на территории Румынии и Польши. Но с течением времени «Восточный часовой» распространится на другие страны альянса, в первую очередь на территорию Балтии.

«Что касается операции "Восточной часовой". Я полагаю, что она начнется по большей части на юго-восточном фланге. Мы говорим о Румынии и Польше. Затем мы будем двигаться выше — через страны Балтии, Финляндию до самого севера — в Норвегию», — заявил он.

Стубб также добавил, что Финляндия «в достаточной степени» готова к отражению беспилотников, которые могут залететь в воздушное пространство страны. Кроме того, он также заявил, что странам НАТО стоило бы «многому научиться» у Украины в вопросе отражения и применения дронов.

«Я думаю, что многие европейские страны, включая Финляндию, будут тесно сотрудничать по беспилотникам», — добавил он.

НАТО запускает операцию "Восточный часовой"

Ранее Стубб заявил, что «Восточный страж» укрепит границы Финляндии и Норвегии.