ХАМАС опубликовало прощальные фото израильских заложников

Палестинское движение ХАМАС опубликовало фотографии 47 израильских заложников и призвало попрощаться с ними на фоне начала военной операции Израиля в Газе.

«Из-за непреклонности Нетаньяху и покорности (начальника генштаба ЦАХАЛ Эяля. — RT) Замира в начале операции в Газе было сделано фото для прощания», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее американский лидер Дональд Трамп пригрозил ХАМАС неприятностями за использование заложников как щита.

Катарский премьер Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани отмечал, что удар ЦАХАЛ по Дохе уничтожил надежду на освобождение заложников.