Вооруженные силы (ВС) России в перспективе могут повторно занять часть Харьковской области, которая была ими утрачена еще в 2022 году. Об этом в пятницу, 19 сентября, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

© Минобороны РФ

— Далее открывается путь для россиян к повторному завоеванию освобожденных в 2022 году территорий Харьковщины, — передает слова народной избранницы «Газета.ru».

Слова украинского парламентария подтверждают сводки военных блогеров, которые сообщили, что армия России взяла под контроль северную сторону и часть западной окраины Купянска в Харьковской области. Национальные ВС ранее в ходе боев взяли под огневой контроль около пяти километров трассы Н-26 в районе Степовой Новоселовки, ведущей к Купянску.

ВС России также ведут тяжелые бои в Сумской области Украины. Военные продавливают оборону Вооруженных сил Украины, навязывая встречные схватки. При этом украинское командование бросает в бой неопытных новобранцев.

Украинские власти тем временем разработали средство против операций «Поток». Чтобы предотвратить использование подземных трубопроводов российскими штурмовиками, они установили в них колючую проволоку и мины.