На украинских ресурсах опубликованы кадры перехвата истребителем F-16 русского БПЛА "Герань".

© Российская Газета

После ряда катастроф американский истребитель с украинским летчиком в кабине опасается применять пушку с короткой дистанции и выпускает по беспилотнику ракету "воздух-воздух" AIM-9. Для скоростного боеприпаса с тепловым наведением большой тихоходный беспилотник - идеальная цель.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/416f6ca3fc9a9b8a1c6142a8334a6ff1"/>

"Герань" взрывается, пилот F-16 в восторге от своей победы крутит бочки.

Но экономист его бригады рад не будет. Примерная стоимость сбитого беспилотника - 20 тысяч долларов. Ракета AIM-9М, которой его сбили, стоит в пять раз дороже. И это еще простая и старая модификация, которую США спихнули Украине, есть варианты и за полмиллиона.

Даже час полетного времени F-16 стоит дороже сбитой "Герани" - в районе 27 тысяч долларов плюс 17 часов техобслуживания за отдельную плату. И это не считая риска быть сбитым.