"Охотник за дронами": Ми-28Н вооружили ракетами "Игла-С"

В Telegram-канале "Военный осведомитель" появилась фотография боевого вертолета Ми-28Н "Ночной охотник", участвующего в уничтожении украинских беспилотников.

Винтокрылая машина оптимизирована для выполнения задач "воздух-воздух" - на ней установлен комплекс "Стрелец" с самонаводящимися ракетами 9М342 "Игла-С". Это оружие способно поражать цели, летящие на разных высотах и на дальности до 6000 метров.

Кроме того, эффективным средством против БПЛА противника считается 30-мм пушка 2А42. Ее дальность стрельбы достигает 2500 метров. Скорострельность - до 550 выстрелов минуту. Боекомплект - 250 выстрелов. Начальная скорость полета снаряда - 970 метров в секунду.

Для увеличения продолжительности полета применяются подвесные топливные баки.