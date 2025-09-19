«Парни веселятся»: военкор о ситуации на запорожском направлении
Военкор Станислав Обищенко заявил, что российские военные «веселятся» на запорожском направлении, проводя успешные операции против ВСУ. Об этом сообщает Sputnik.
По словам Обищенко, ВС РФ смогли закрепиться на запорожском направлении в Степногорске. Он подчеркнул, что сейчас идут бои за высотки, которые находятся в «самом-самом центре».
Военкор добавил, что частный сектор на юге находится под полным контролем ВС РФ. Он отметил, что большое количество групп российских военных находится даже за Степногорском.
«Задача стоит простая: не пускать <…> те подразделения [ВСУ], что заходят в Степногорск, наносить им максимальный вред, урон. Наши парни там, знаете, как мне сказали, <…> «веселятся», - подчеркнул Обищенко.
По его словам, российские военные наносят «интересные и неожиданные» удары, продвигаясь еще дальше в тыл ВСУ. Обищенко назвал тактику ВС РФ «шикарной» и отметил, что у военных есть пути отхода, «комфортное место с точки зрения такой работы».
Семнадцатого сентября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские силы развивают наступление в Днепропетровской и Запорожской областях. Генерал отметил роль подразделений морской пехоты в наступлении.