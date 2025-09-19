Американский наемник Дэвид Райан О’Лири* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в низком качестве возводимых укреплений. Об этом сообщает РИА Новости.

В социальных сетях боевик опубликовал фотографии опорных пунктов, сооруженных 47-й отдельной инженерной бригадой ВСУ, и заявил, что у украинской армии нет укрытий, маскировки и возможности обеспечить подкрепление.

«Ноль чертовых мозгов задействовано при строительстве», — добавил О’Лири*.

Боевик также возмутился тому, что украинские войска при возведении укреплений совершают одни и те же ошибки.

Напомним, что в России О’Лири приговорен к 28 годам заключения со штрафом в 1,6 млн рублей за участие в украинском вторжении в Курскую область.