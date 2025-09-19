Украинская армия потеряла значительное количество военнослужащих, отбивая российские атаки в Муравке в ДНР, сообщило Минобороны России.

Ведомство сообщило, что 35-й отдельная гвардейская мотострелковая бригада группировки «Центр» выявила огневые точки и места скопления ВСУ и поразила их артиллерией и дронами, передает ТАСС.

«Противник, неся значительные потери, отступил и, не сумев организовать устойчивую оборону, покинул поле боя, спасаясь бегством», – указали в министерстве.

В пятницу Минобороны сообщило, что в ВС России освободили населенные пункты Муравка и Новоивановка.

До этого российские военные освободили Ольговское в Запорожской области, на прошлых выходных они освободили Новониколаевку в Днепропетровской области.