Эксперт рассказал, «по чью душу» Китай строит авианосцы

Научный сотрудник Центра международной безопасности РАН Дмитрий Стефанович заявил, что Китаю необходимы авианосцы, чтобы проецировать свою силу на большие расстояния. Об этом эксперт рассказал РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что китайский флот получит третий авианосец «Фуцзянь» с электромагнитными катапультами до конца 2025 года. В июле авианосец впервые запустил истребитель J-15T этой катапультой.

«Идея [Китая - прим.ред.] в том, чтобы создать потенциал проецирования силы на большое расстояние, <…> чтобы не быть запертым за островными цепями в соответствии с американскими планами», - так планы Китая прокомментировал Стефанович.

По его мнению, Китай хочет «прорваться за острова» и вести операции на значительном удалении от своей территории. Без авианосцев это сделать не удалось бы.

Стефанович напомнил, что китайский проект «Один пояс, один путь» активен в Африке и в Пакистане. Он добавил, что китайские авианосцы беспокоят в том числе Индию, где считают, что «это все по их душу».

Американский политик и дипломат, посол США в Японии Рам Эмануэль ранее заявил в своей статье для The Washington Post, что после кризиса в Тайваньском проливе 1996 года Китай нарастил экономическую и военную мощь. Теперь у Пекина самый большой в мире флот и самая большая судостроительная промышленность, и Китай «играет мускулами».

По мнению Эмануэля, об этом свидетельствует «запугивание» Китаем своих соседей по Индо-Тихоокеанскому региону - от Филиппин до Японии и Тайваня. В то же время у США ушло два года и 200 миллионов долларов на ремонт авианосца Boxer, но все проблемы корабля так и не удалось решить.