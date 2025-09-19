«Тяжелые бои»: названы возможные сроки освобождения Купянска

Освобождение Купянска связано с «достаточно тяжелыми боями», но решительный штурм позволит российским войскам взять его под контроль в течение двух-трех недель. Об этом заявил News.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, многое будет зависеть от того, как будут действовать ВС России и будут ли активно применяться авиация и ФАБ, которые смогут «сровнять с землей высотные здания».

«Я думаю, что такая операция может занять до месяца в силу того, что гарнизон там достаточно не маленький. Но если будет решительный штурм, этот срок может сократиться и до двух-трех недель, — пояснил Кнутов.

Он также отметил, что сейчас в Купянске «идут серьезные бои» за центр города, северная же часть освобождена. При этом для обороны Купянска были сняты с других участков «значительные силы» ВСУ и образовались бреши, которыми воспользовались российские военные.

«У нас появилась перспектива освобождения сразу нескольких крупных населенных пунктов. Чем раньше мы с этой задачей справимся, тем в более тяжелом положении окажется украинская армия. Особенно те силы, которые находятся в Харьковской области, на границе с Россией», — пояснил Кнутов.

Ранее глава харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил о том, что ВСУ «практически оставили» Купянск. По его словам, у украинских военных остались некоторые хорошо защищенные позиции в городе.

При этом эксперты отмечали, что Купянск является стратегически важным узлом. Взятие его под контроль откроет возможность для ВС России двигаться на Харьков с востока и на Славянско-Краматорскую агломерацию с северо-востока, а также приведет к разрыву множества логистических маршрутов ВСУ.