ВС России освободили населенный пункт Березовое в Днепропетровской области

В Минобороны России заявили, что российские войска освободили населённый пункт Березовое в Днепропетровской области.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Березовое Днепропетровской области», — указывается в заявлении.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска освободили населённый пункт Ольговское в Запорожской области.