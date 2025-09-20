Средства ПВО сбили пять БПЛА над территорией Белгородской и Курской областей

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских беспилотников над территорией Белгородской и Курской областей, сообщает Минобороны РФ.

© телеграм-канал "Минобороны России"

В оборонном ведомстве уточнили, что в период с 12:00 до 17:00 три БПЛА самолетного типа удалось ликвидировать над территорией Белгородской области, а еще два – над территорией Курской области.

Ранее, в ночь на 20 сентября, силы ПВО ликвидировали сразу 149 украинских дронов самолетного типа. 40 из них сбили в Ростовской области, 27 – в Саратовской, 18 – в Брянской и 15 – в Самарской областях.

Кроме того, БПЛА были ликвидированы над Крымом, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Смоленской и Нижегородской областями. Также дроны уничтожены над акваторией Черного и Азовского морей.