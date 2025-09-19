В России рассказали о защищающем Т-90М дыме

Система защиты, которая маскирует танки Т-90М «Прорыв» при обнаружении угрозы, доказала свою эффективность в зоне СВО. Об этом рассказали специалисты российского концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) в беседе с «Красной звездой».

Система отстреливает дымовые гранаты при облучении танка лазерными дальномерами управляемого вооружения. Скрытая в клубах дыма машина получает возможность уйти из-под обстрела.

«Знаю, что в ходе СВО наши военнослужащие-танкисты активно задействуют эту возможность. Они нам не единожды рассказывали, что устанавливаемая на танке система постановки завесы не только реально работает, но и выручает в боевой обстановке», — сказал собеседник.

Ранее в сентябре командир танкового взвода группировки войск «Центр» лейтенант Артем Ваганов рассказал, что в ходе модернизации конструкторы улучшили защищенность Т-90М. Танки получили дополнительные блоки динамической защиты и экраны для защиты от дронов-камикадзе.