В России заявили о готовности ответить на возможную агрессию против Калининграда

Военный эксперт Александр Зимовский заявил, что Россия показала западным странам готовность к обороне Калининграда. Об этом сообщает портал «Взгляд».

По словам Зимовского, несмотря на оборонительный характер прошедших учений, их анализ показал наличие элементов подготовки к контрнаступательным операциям. Он отметил, что таким образом Россия отработала возможные действия в ответ на потенциальную агрессию со стороны стран НАТО против Калининградской области.

«Особенно показательным можно считать включение в план обороны Калининградской области ядерного компонента», — сказал эксперт.

В июле Американский генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО может подавить оборону РФ в Калининградской области и «стереть» регион «с лица земли» в рекордные сроки. В России назвали слова военачальника объявлением войны и пригрозили Североатлантическому альянсу ответом, «предусмотренным ядерной доктриной». При этом всерьез нападения не ожидают: в Госдуме полагают, что у НАТО «кишка тонка».

